مدرب كوت ديفوار: نحتاج وقت لبناء منتخب قوي

تحدث إبراهيم كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن خسارته أمام الجزائربكأس أمم إفريقيا، في المباراة التي أقيمت اليوم.



منتخب كوت ديفوار ودع منافسات كان 2019 مصر، بعد الخسارة من الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والأضافي.



وقال كامارا خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة: "عملنا إننا نعلي مستوانا أمام الجزائر وهذا حدث ولكن في النهاية خسرنا بركلات الترجيح".



وأضاف: "في هذه المرحلة من البطولة الأهم هو الفوز وفعلتها الجزائر بركلات الترجيح".



وتابع: "لابد علي لاعبينا ان يستفادوا من هذه البطولة وهنحاول نبني للأجيال المقبلة".



واكمل: "نحتاج وقت لبناء منتخب قوي، بطولة أفريقيا هي مجرد مرحلة ستساعدنا إننا نتحسن".



وواصل: "السنغال في خسروا في ربع النهائي مثلنا من قبل، في هذه البطولة هم في نصف النهائي وقد نكون مثلهم في النسخة المقبلة".