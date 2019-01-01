وزير الرياضة الجزائري يهنئ المنتخب بالوصول لنصف نهائي أمم أفريقيا

عبر عبد الرؤوف سليم برناوي، وزير الرياضة الجزائري، عن سعادته بعبور منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز على كوت ديفوار 4 3 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1 1 في دور الثمانية للمسابقة.



وكان بروناي نزل إلى غرفة تغيير ملابس لاعبي المنتخب الجزائري عقب المباراة وهنأهم بالفوز الثمين.



وقال وزير الرياضة الجزائري في تصريحات للصحفيين عقب المباراة، إنه فخور باللاعبين والمدرب جمال بلماضي بعد الأداء الرائع في المباراة وكفاحهم حتى أخر لحظة.



وأبدي بروناي ثقته في لاعبي منتخب بلاده، مؤكدًا أن الشعب الجزائري سيدعم الفريق حتى أخر لحظة في البطولة من أجل تحقيق اللقب.