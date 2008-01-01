تقارير تكشف الوجهة المحتملة لداني ألفيس

كشفت تقارير صحفية، عن الوجهة المُحتملة للبرازيلي "داني ألفيس" ظهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.



قائد المنتخب البرازيلي أعلن قِبل أسبوعين، رحيله عن النادي الباريسي بعد موسمين في حديقة الأمراء، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين.



وبحسب برنامج "Globo Esporte" البرازيلي، فإن "ألفيس" قد تلقى عروضًا من ناديين أوروبيين، من أجل الاستمرار في القارة العجوز.



وأشار التقرير إلى أنّ مانشستر سيتي الإنجليزي من بين العروض التي جاءت لـ"ألفيس" في ظل رغبة المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" في العمل مع صاحب الـ"36" عامًا مرة أخرى، بعدما تدرب بطل كوبا أمريكا تحت قيادة "بيب" في برشلونة.



"ألفيس" سبق له اللعب من قِبل في برشلونة لمدة ثماني سنوات، حيث انضم للفريق في صيف عام 2008 قادمًا من إشبيلية، ورحل عام 2016 بالمجان لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وقضى موسم واحد ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان.



