برشلونة وأتلتيكو مدريد يوضحان حقيقة سداد الشرط الجزائي لجريزمان

رد ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد على الشائعات التي خرجت خلال الدقائق الماضية من صحيفة "ليكيب" الفرنسية بشأن دفع العملاق الكتالوني لقيمة الشرط الجزائي في عقد "أنطوان جريزمان".



ويتضمن عقد "جريزمان" شرط جزائي قيمته 120 مليون يورو، ليصبح حر الانتقال لأي نادٍ يقوم بدفعه بداية من شهر يوليو الجاري.



وخرجت الصحيفة الفرنسية، لتؤكد أن عملية تحويل الأموال قد تمت بالفعل من قبل بطل الدوري الإسباني وستكون خلال ساعات في أرصدة أتلتيكو مدريد.



ولكن كشفت صحيفة ماركا من خلال مصادرها في الناديين حقيقة الأمر، ومدى صحة دفع برشلونة لتلك الأموال لحسم الصفقة المنتظرة من قبل الجماهير.



نية برشلونة هي حسم الصفقة في الساعات المقبلة، ليوقع "جريزمان" على عقود انتقاله ولمدة 5 سنوات وتقديم للجماهير يوم الأحد المقبل بعد تخطي الكشف الطبي.