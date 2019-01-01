تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019

أسدل الستار على منافسات دور الـ8 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 اليوم ليبدأ مشوار جديد سيشهد مواجهات نصف نهائي البطولة.

وتأهلت كل من الجزائر ونيجيريا والسنغال وتونس إلي دور نصف نهائي كان 2019.



وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية حتى يوم التاسع عشر من يوليو المقبل.





مواجهات نصف نهائي أمم إفريقيا 2019

الجزائر × نيجيريا



السنغال × تونس