مواعيد مباريات دور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا 2019

انتهت مساء الخميس مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.



وتحددت الأربعة متخبات التي ستعلب في نصف نهائي البطولة التي شهدت مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.



المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا وهي: "السنغال، والجزائر، ونيجيريا، وتونس".



وكان منتخب الجزائر قد صعد لدور نصف النهائي بعدما تخطى منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3)، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).



وصعد منتخب السنغال لدور الـ4 من البطولة بعد أن فاز على منتخب بنين بنتيجة (1-0).



وصعد منتخب نيجيريا لدور نصف النهائي بعد أن فاز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة (2-1). وكان المنتخب الجنوب إفريقي الذي أقصى منتخبنا الوطني دي دور الـ16 بنتيجة (1-0).



منتخب تونس تأهل على حساب نظيره مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.