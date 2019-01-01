الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

مواعيد مباريات دور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا 2019

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
طباعة
انتهت مساء الخميس مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

وتحددت الأربعة متخبات التي ستعلب في نصف نهائي البطولة التي شهدت مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا وهي: "السنغال، والجزائر، ونيجيريا، وتونس".

وكان منتخب الجزائر قد صعد لدور نصف النهائي بعدما تخطى منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3)، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

وصعد منتخب السنغال لدور الـ4 من البطولة بعد أن فاز على منتخب بنين بنتيجة (1-0).

وصعد منتخب نيجيريا لدور نصف النهائي بعد أن فاز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة (2-1). وكان المنتخب الجنوب إفريقي الذي أقصى منتخبنا الوطني دي دور الـ16 بنتيجة (1-0).

منتخب تونس تأهل على حساب نظيره مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

اعتقال ضباط متورطين في محاولة الانقلاب على المجلس العسكري السوداني

منذ يومين

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

منذ يومين

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

منذ يوم

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية على منصة "الجنايات"

ستوديو

كارتر يكشف أهم الأكلات التي تتميز بها شيماء سيف

رئيس "مياه الغربية" يوضح سبب رسوب 300 موظف مدني في اختبارات التوظيف

لماذا ينسب الفيلم للمخرج لا المؤلف؟ .. بشير الديك يجيب

أسامه كمال عن رسوب 300 مهندس مدني في اختبارات توظيف: واقعة غريبة

ads

رياضة

رسميًا.. فرجاني ساسي رجل مباراة تونس ومدغشقر

مواعيد مباريات دور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا 2019

تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على مدغشقر بثلاثية نظيفة

جمال بلماضي: منتخب الجزائر لن يفرّط في لقب أمم أفريقيا

الرئيس نيوز

مسؤول بمجلس الوزراء: إنشاء "وزارة للسعادة" في مصر

"الحركة الوطنية": تثبيت سعر الفائدة ينشط البورصة ويشجع الاستثمار

السبت.. محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

حبس شقيقين سرقا 7 كيلو ذهب من جواهرجي بالجيزة

منوعات

خوفًا من السرطان.. 8 دول تفرض ضريبة على السكر

لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل

مليارات الدولارات من أجل لباس لمرة واحدة.. ومنظمة خيرية تعلق

"هرم ضخم" في بحر إيجة يخفي أسرارا حضارية مثيرة

كشكول

تعرف على موعد امتحانات "سمر كورس" بجامعة الأزهر

السبت.. عقد اللقاء التعريفي لمعهد العلوم الإسلامية بمنطقة الإسكندرية

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة شعبة الحديث بـ"أصول دين" أسيوط

"يونس" يتفقد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بفتيات الغردقة النموذجى

إسلام سياسي

إخواني منشق: الـ"فُجر" ضريبة الخصومة مع الإخوان

المسماري فور نجاته: السراج دفع أموالًا لـ"لخونة" في بنغازي

قيادي بالدعوة السلفية:هذه أسباب عدم تحالفنا مع الإخوان بعد٢٥يناير

شكاوى جديدة للجمعيات الحقوقية ضد إخوان اليمن

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

مد عرض "بيت الأشباح" لأسبوعين على المسرح العائم

وائل خورشيد يكتب: عن اللاشيء

غدًا.. "طرق تفريغ الطاقات السلبية" بمكتبة المستقبل

برنامج عروض نوادي المسرح المميزة بثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك