عقد الاجتماع 22 للجنة إدارات التشريع لدول مجلس التعاون الخليجي

عقدت لجنة فريق عمل المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعها الثاني والعشرين بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يوليو الجاري.



وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها مستجدات تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لشاغلي الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين إدارات التشريع بدول المجلس.



كما عقدت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثاني عشر صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون من الجهات المعنية بالهوية الوطنية في دول المجلس والأمانة العامة.



‎وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطبيقات البطاقة الذكية وسبل تطوير الخدمات المقدمة من خلالها، حيث تم الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السابق، ومناقشة تنفيذ نظام الترابط بين مراكز التصديق الرقمي بدول المجلس، واستعراض آخر المستجدات بشأن تضمين البيانات الصحية في البطاقة الذكية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء حول أحدث تقنيات البطاقة الذكية بما يكفل تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في هذا المجال.