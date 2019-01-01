العثور على جثة طفل غرق في ترعة بأطفيح

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفل طافية على سطح الترعة، لقي مصرعه غرقا في أطفيح.



وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح بالعثور على جثة طفل طافية على سطح الترعة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من انتشال جثة الطفل وتبين أنه يبلغ من العمر 11 عاما، ولقي مصرعه غرقا ولا شبهة جنائية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

