بايدن: سياسة ترامب الخارجية ألحقت أضرارًا بأمريكا

هاجم الديمقراطي جو بايدن، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها ألحقت أضرارا بسمعة الولايات المتحدة.



وقال بايدن في كلمة له بجامعة مدينة نيويورك إن سياسة ترامب ألحقت ضررا "بسمعة أمريكا ومكاننا في العالم، وأنا واثق بكل صراحة في قدرتنا على قيادة العالم".



وانتقد بايدن ترامب لما وصفه بـ "التخلي" عن الدور القيادي للولايات المتحدة على الساحة الدولية، وشدد على ضرورة العمل الجماعي لمحاربة تغير المناخ وانتشار الأسلحة النووية والإرهاب والهجمات السيبرانية.



وقال بايدن في معرض حديثه عن السياسة التي سيتبعها في حال فوزه في انتخابات الرئاسة، إنه سيسحب معظم القوات الأمريكية من أفغانستان، وسينهي الدعم الأمريكي للعملية العسكرية السعودية في اليمن، ويجدد التأكيد على التمسك بالتزامات البلاد أمام الحلفاء في الناتو.

كما أكد بايدن أنه سيلغي حظر السفر الذي فرضه ترامب على مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وسينهي فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.



وانتقد بايدن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أنه سيعود إلى الالتزام بالاتفاق في حال التزمت طهران بتعهداتها.



ويعتزم بايدن العودة إلى اتفاقية باريس حول المناخ، والضغط على كوريا الشمالية حتى تأخذ على عاتقها تعهدات أكثر صرامة بشأن التخلي عن برنامها النووي.



يذكر أن جو بايدن كان نائبا للرئيس السابق، باراك أوباما، خلال ولايتيه في 2009 – 2017، وقبل ذلك كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير لعشرات السنين.



وخاض بايدن السباق الرئاسي مرتين، أولاهما أثناء انتخابات عام 1988 والثانية في 2008، لكنه انسحب من السباق في مرحلة الانتخابات التمهيدية الحزبية.