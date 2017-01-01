الرئيس الفلسطيني: ننتظر رد حماس لتنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية تنتظر رد حركة حماس؛ للبدء فورًا بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 الموقع مع حركة فتح، وإنهاء الانقسام.



وقال الرئيس عباس، خلال كلمة له باجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح برام الله، الخميس: ”ننتظر رد حركة حماس؛ لإنهاء الانقسام الأسود الذي أضر بقضيتنا الوطنية على المستويات كافة“.



يذكر أن حركة فتح تطالب حماس بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 الموقع بين الجانبين، الأمر الذي ترفضه حركة حماس وتصر على العودة لاتفاق 2011 ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد.



في سياق منفصل، قال عباس: إن ”الموقف الفلسطيني ثابت وواضح فيما يتعلق بكل المشاريع والصفقات المشبوهة التي تحاول النيل من المشروع الوطني وتصفيته“، مشيرًا إلى أن صفقة القرن الأمريكية انتهت بالفشل.



وتابع عباس أن ”الولايات المتحدة بعد كل الذي أعلن عنه، سواء فيما يتعلق بقضية القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، وغيرها من المواقف المجحفة بحق القضية الفلسطينية، لم تعد وسيطًا نزيهًا يمكن الاعتماد عليه“.