حزب الحرية ينظم تدريب للشباب للتأهيل لسوق العمل

بدأت لجنه تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع أمانة شباب الحرية المصري بالإسكندرية، برعاية الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام للحزب المحاسب أحمد مهنى، وبرئاسة الدكتور إسماعيل أبو كليلة، الأمين العام للمحافظة، بتدريب المرحلة الأولى من الشباب المتقدمة للبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل بالمجان بالتعاون مع مركز علوم دار الحاسب الآلي برئاسة المهندس محمود خطاب.



وتم من خلال البرنامج وضع ملامح العمل في الفترة القادمة، وهي تعيين فريق على أعلى مستوى يشمل السادة المحاضرين المختصين، والذي يقرب عددهم لـ٤٥ محاضر معتمدين كأفضل محاضرين والسادة خدمة العملاء للعمل معا بأعلي كفاءة للتدريب.



كما سيتم تجهيز المركز بأكمله وتحديثه بأعلى الإمكانيات لتواكب مع الجميع في وقت قياسي، وإعداد أفضل مواد علميه معتمدة، وشهادات معتمدة.