الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم.. "الرمان" بـ13 جنيهًا للكيلو

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:15 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
طباعة
شهدت أسواق الفاكهة، اليوم الجمعة، استقرارًا خلال التداول، حيث تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالقاهرة.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الرمان تراوح ما بين 9 و13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات، والليمون تراوح بين 40 و60 جنيهًا، حسب المنطقة.

وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، والبرتقال أبوسرة بـ5 جنيهات، واليوسفي بـ8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيهًا، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

آرسنال يُجهز صدمة للننى

منذ حوالي 10 ساعات

المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

منذ حوالي 8 ساعات

مواعيد مباريات دور نصف النهائي بكأس أمم أفريقيا 2019

منذ حوالي 19 ساعة

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة تداول "شمام" مُسرطن بالأسواق

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

ستوديو

عمرو أديب معلقا على صعود الجزائر: "مدرب ينزف حبا لبلده"

شخصية من نجوم الزمن الجميل تتمنى شيماء سيف تقديمها.. من هي؟

تعرف على سر منع عبد المنعم مدبولي أولاده من الاختلاط بالفنانين

مقتل 12 شخصا في إعصار قوي ضرب موسكو

ads

رياضة

جراحة ناجحة لـ"الحربى" وإصابة "راشد" فى معسكر الوحدة

"كوسييلنى" يرفض السفر مع أرسنال إلى أمريكا

برشلونة وأتلتيكو مدريد ينفيان دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد جريزمان

ماريانو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

الرئيس نيوز

"اتكلم عربي".. فرجاني يغضب وينسحب من مؤتمر أحسن لاعب

القاهرة 40.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة في طقس الجمعة

هل تم تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسمياً؟

مسؤول بمجلس الوزراء: إنشاء "وزارة للسعادة" في مصر

منوعات

لأول مرة.. تحويل النفايات البلاستيكية إلى طاقة لتشغيل السيارات

"الأسد الملك" يلقى استقبالا مخيبا للآمال

بالصور.. آرتشى يسرق الأضواء من العائلة المالكة

دراسة: الإفراط فى تناول المشروبات السكرية يؤدى إلى الإصابة بالسرطان

كشكول

تعرف على موعد امتحانات "سمر كورس" بجامعة الأزهر

السبت.. عقد اللقاء التعريفي لمعهد العلوم الإسلامية بمنطقة الإسكندرية

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة شعبة الحديث بـ"أصول دين" أسيوط

"يونس" يتفقد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بفتيات الغردقة النموذجى

إسلام سياسي

إخواني منشق: الـ"فُجر" ضريبة الخصومة مع الإخوان

المسماري فور نجاته: السراج دفع أموالًا لـ"لخونة" في بنغازي

قيادي بالدعوة السلفية:هذه أسباب عدم تحالفنا مع الإخوان بعد٢٥يناير

شكاوى جديدة للجمعيات الحقوقية ضد إخوان اليمن

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان هانى شنودة بمركز طلعت حرب

صدور كتاب "مشاكل المراهقين.. القنبلة الموقوتة" لـ عمار عبدالغنى

ناشرون تطرح كتاب "صحافة الأون لاين" لـ عواد الجعفرى

بالصور.. ختام مهرجان "أجازة سعيدة" بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك