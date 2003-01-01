هاني رمزي يعود لخشبة المسرح بعد غياب 16 عامًا

يعود الفنان هاني رمزي إلى خشبة المسرح مجددًا بعد غياب دام أكثر من 16 عامًا، بعمل جديد لم يستقر على اسمه بعد.



وبحسب بيان صحفي صادر عن السيناريست المصري حمدي يوسف، فإن الأخير يمضي بتأليف مسرحية جديدة، ويعود من خلالها للتعاون مع النجم هاني رمزي، بعد أن قدما معًا مسلسلي "عريس ديلفري" و"ابن النظام".



وأشار إلى أن المسرحية تدور في إطار كوميدي استعراضي، ولم يستقر بعد على الاسم النهائي لها، موضحًا أن العمل يضم نخبة من نجوم الكوميديا، منهم الفنان أحمد بدير، بجانب بعض نجوم الغناء.



وبيّن يوسف أنه جارٍ التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة لأحداث المسرحية، لافتًا إلى أنه يسعى من خلال هذا العمل لإعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره.



وكانت آخر مسرحيات قدمها هاني رمزي هي "كدة أوكيه" عام 2003، وشاركه في بطولتها كل من أحمد السقا، وشريف منير، ومنى زكي، وياسمين عبدالعزيز.