بعد حبسه لاستغلال نفوذه.. كل ما تريد معرفته عن النائب صلاح عيسى

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.



كان البرلمان وافق على رفع الحصانة عن النائب السكندري بناء على طلب النائب العام بموجب الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل تسهيل إجراءات ترخيص جبانات لاثنين آخرين بالمخالفة للقانون.



وأجرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق في قضية الرشوة المتهم فيها النائب صلاح عيسى عضو البرلمان، الذي تمت الموافقة على رفع الحصانة القضائية عنه، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن حصوله على مليوني جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه في إنهاء إجراءات ترخيص جبانات تخص متهمين آخرين.



وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن صلاح عيسى.



- عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية وترشح فردي مستقل.



- حصل على 19 ألف صوت في انتخابات البرلمان عام ٢٠١٥ ليحصل على المقعد الرابع بالدائرة.



- من مواليد الإسكندرية في 22 أكتوبر 1951.



- شغل منصب مدير عام الأمن بشركة السيوف للغزل، وأحيل إلى المعاش قبل ترشحه للانتخابات.



- عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وفقًا لما جاء بالموقع الرسمي للبرلمان.



- في فبراير 2018، أوقف القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، في محطة دمنهور، لإسعاف شخص تعرض لأزمة قلبية وتنفسية، بعد اتصاله برئيس هيئة السكك الحديدية وهيئة الإسعاف.



- هاجم محافظ الإسكندرية السابق بسبب أحد العقارات المنهارة بالمحافظة، وطالبه بهدمه لأنه يسبب خطورة على المواطنين.