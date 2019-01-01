شاهد.. بكاء جمال بلماضي وبغداد بونجاح خلال ركلات الترجيح

جهش جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري بالبكاء، قبل نهاية مباراة فريقه أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الضغط العصبي الذي تعرض له خلال المباراة.



وانتزع المنتخب الجزائري، الخميس، بطاقة العبور والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.



وتغلب المنتخب الجزائري على كوت ديفوار في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

التقطت كاميرا المباراة المدرب الجزائري وهو يبكي خلال تنفيذ ركلات الترجيح، بالإضافة إلى بكاء بغداد بونجاح، الذي أهدر ركلة جزاء، خلال الوقت الأصلي للمباراة.



بذلك، يضرب المنتخب الجزائري موعدًا مع نظيره النيجيري في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

