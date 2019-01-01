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عالم

ارتفاع حصيلة كارثة قارب المهاجرين في تونس

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الهلال الأحمر التونسي إن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس، ارتفع إلى 58، بعد انتشال خفر السواحل 38 جثة الخميس.

وغرق المركب الذي كان يقل أكثر من 82 مهاجرا أفريقيا الأسبوع الماضي، بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.

وكان الحرس الوطني التونسي أعلن الأربعاء أنه ضبط في المياه التونسية قاربا على متنه مهاجرين غير نظاميين، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين أعيدوا إلى مدينة صفاقس التي أبحروا منها، بينما جرى توقيف 4 مهريين تونسيين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبالي، لوكالة "فرانس برس"، إن المهاجرين، وبينهم حوالي 20 امرأة وثلاثة رضّع، ينحدرون جميعا من دول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وكانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

وأضاف أن الحرس الوطني ضبطهم قبالة سواحل مدينة صفاقس، وأعادهم إلى المدينة، في حين تم توقيف 4 تونسيين بشبهة تنظيمهم عملية التهريب هذه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أنقذ الحرس الوطني التونسي قبالة جزر قرقنة (وسط شرق)، 71 مهاجرا غير نظامي، بينهم 37 بنغلادشيا، أبحروا من ليبيا.
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