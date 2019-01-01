اعتقال ضباط متورطين في محاولة الانقلاب على المجلس العسكري السوداني

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء اليوم، توقيف الضباط المتورطين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة به من الحكم.



وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي من الخرطوم، على أن صناديق الاقتراع ستكون الوسيلة الوحيدة للتغيير في البلاد.



وشدد المجلس العسكري السوداني على أن المحاولات الانقلابية لن تتسبب إلا بتأزيم الأوضاع والتدهور الأمني في البلاد.



وكشف المجلس العسكري عن وجود مجموعة داخل القوات المسلحة رافضة تأييد الجيش السوداني للمطالب الشعبية.



وتعهد المجلس العسكري بأن القوات الأمنية بجميع فروعها وتشكيلاتها ستحافظ على أمن السودان.



وكان من المقرر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اليوم، الاتفاق السياسي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.