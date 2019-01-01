مد عرض "بيت الأشباح" لأسبوعين على المسرح العائم

قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مد عرض "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح 15 ليلة عرض أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، ابتداء من غد الجمعة الموافق 12 يوليو الجارى يوميا ما عدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء، وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه يونيو الماضي.



يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.



"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، وموسيقى رفيق يوسف.