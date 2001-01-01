من هي "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة

أكد البرلمان الأوروبي، أنه سيصوت على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية "أورسولا فون دير لاين" رئيسة للمفوضية الأوروبية يوم 16 يوليو الجاري، وسط توقعات بفوزها بهذا المنصب، في ظل تصاعد الخلاف مع بريطانيا بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي "بريكست".



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول أورسولا فون دير لاين:



1- ولدت أورسولا فون عام 1958 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي ابنة السياسي البارز إرنست ألبرشت أحد قادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمسؤول السابق في المفوضية الأوروبية.



2- تولت وزارة الدفاع الألمانية في عام 2013، باعتبارها أول سيدة تتقلد المنصب في تاريخ ألمانيا.



3- تخرجت أورسولا من جامعة هانوفر عام 1987 وحصلت على دكتوراة في الطب عام 1991، وعملت طبيبة نساء ثم انضمت إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1990، الذي تنتمي إليه المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.



4- دخلت أورسولا بشكل أساسي مضمار السياسة عام 2001 حينما انتخب عضوا في المجلس المحلي بمنطقة هانوڤر، ثم تولت في الفترة من عام 2003 حتى 2005 منصب وزيرة الشؤون المحلية والصحة في حكومة ولاية ساكسونيا.



5- صعد نجمها السياسي على المستوى الاتحادي، لتنضم في عام 2005، إلى حكومة أنجيلا ميركل وتشغل منصب وزيرة شؤون الأسرة، المسنين، المرأة والشباب.



6- انتخبت أورسولا عضوا في البرلمان الألماني في الانتخابات الاتحادية عام 2009، ثم تولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2009.





