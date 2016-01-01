حبس 6 متهمات بقضية "خلية الأمل" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس ٦ متهمات بقضية خلية الأمل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمات "علا ج، سمر. م، هند. ص، مروة. ع، منار ا. ح، وسمر ع"، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة.



يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت في وقت سابق حبس ١٣متهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.



وكان قطاع الأمن الوطني رصد مخططا عدائيا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.