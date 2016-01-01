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عالم

مرشح ترامب لرئاسة الأركان المشتركة: الانسحاب من أفغانستان خطأ استراتيجي

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الأركان المشتركة، إن سحب القوات الأمريكية السابق لأوانه من أفغانستان سيكون خطأ استراتيجيًا، وذلك مع إحراز واشنطن وحركة طالبان تقدمًا باتجاه إنهاء الحرب التي تقترب من عامها الـ18.

وقال الجنرال مارك ميلي قائد الأركان الحالي للجيش الأمريكي والمرشح لقيادة الأركان المشتركة أمام لجنة القوات المسلحة: ”أعتقد أن سحب القوات مبكرًا سيكون خطأ استراتيجيًا“.

وعبّر عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي عبر تسوية مع طالبان، مشيرًا إلى إحراز ”بعض التقدم“ في هذا الشأن.

ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة وطالبان تقتربان من إبرام اتفاق يتوقع أن يركز على تعهد أمريكي بسحب القوات مقابل تعهد الحركة بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب.

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