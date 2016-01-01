احتفالات عارمة في الجزائر بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

عمت الأفراح شوارع الجزائر العاصمة مساء اليوم، احتفالا بتأهل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح بنتيجة (34) في إطار مباريات دور الثمانية بالبطولة القارية المقامة حاليا بمصر.



وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى شوارع العاصمة فور انتهاء المباراة رافعين الأعلام الوطنية وأطلقوا أبواق السيارات وأشعلوا الشماريخ احتفالا بالفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد تقديم أداء متميز طوال مباريات البطولة.



وامتلأت الساحات والشوارع الرئيسية بالعاصمة بالمشجعين الذي احتفلوا بفوز منتخب بلادهم وسط تأمين من قوات الشرطة.



وأشادت الجماهير الجزائرية بأداء لاعبي منتخب بلادهم وأعربوا عن أمنياتهم بفوز المنتخب بلقب البطولة الإفريقية، معربين عن ثقتهم في اللاعبين والمدير الفني الجزائري جمال بلماضي.