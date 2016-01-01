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عالم

خطة أمريكية جديدة لإنشاء تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:43 م
جريدة الدستور
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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، إن بلاده تقترح خطة جديدة للإعلان عن تحالف عسكري دولي لضمان حرية الملاحة في كل من مضيقي هرمز وباب المندب.

وأوضح دانفورد - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- أنه بموجب الخطة الجديدة ستوفر الولايات المتحدة سفنا للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وبين أن واشنطن ستوفر سفن "القيادة والسيطرة"، لكنه أشار إلى أن الهدف يكمن في توفير دول أخرى سفنا لتسيير دوريات بين سفن القيادة تلك، كما ستشمل المهمة أفرادا من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن أي حراسة للسفن التجارية ستتم بواسطة سفن عسكرية تبحر تحت علم تلك السفن.

وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.
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