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اقتصاد

البورصة تخسر11.9 مليار جنيه في أسبوع وتراجع جماعي بمؤشراتها

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:43 م
جريدة الدستور
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منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 11.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو738.2 مليار جنيه، مقابل 750.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 1.6%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 31ر1 فى المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 9.01 فى المائة ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة شملت الانخفاضات مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 7.93 في المائة ليبلغ مستوى 1403.32 نقطة.

وأشار التقرير الى رتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 10.7 مليار جنيه من خلال تداول 1.438 مليار ورقة منفذة على 82 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 53.71 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 46.29%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7ر71 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1ر19%، والعرب على 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 10.7 مليون جنيه؛ بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8ر256 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.8% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24.1% والعرب على 9.1%، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.358 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 549.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.
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