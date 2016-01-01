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عالم

معارض قطري: والد تميم أحضر "العديد" لحماية كرسيه فقط

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:39 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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استنكر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، إنفاق الحكومة مبالغ هائلة لصالح توسعة قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مؤكدًا أن الهدف منها هو حماية النظام في الدوحة وليس حماية قطر.

وقال "بن عبدالله" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "والد تميم أحضر قاعدة العديد ليست لحماية قطر وإنما لحماية تنظيم الحمدين وكرسية الذي لم يحصل عليه بناءً على مبايعة أو دستور أو نظام، إنما بإنقلاب إبن على أبيه"، مضيفًا: "حتى الآن تجاوز التبذير القطري على قاعدة العديد ٢٠٠مليار دولار!!!".

وفي وقت سابق، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحمل قطر تكلفة التوسعات الأخيرة للقاعدة الجوية الأمريكية في قطر "العديد" لكي تستضيف مزيدًا من العسكريين الأمريكيين، وسداد نفقاتها من أموال الدوحة، دون أن تدفع الولايات المتحدة شيئًا.

وقال الرئيس ترامب في كلمته خلال مأدبة عشاء في واشنطن الاثنين الماضي، أقامها وزير الخزانة الأمريكي للوفد القطري: "حسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا، وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".

وتعليقًا على ذلك قال المعارض القطري: "ياظالم.. ٨ مليار على توسعة قاعدة العديد !!!... تميم قاعد يبعثر أموال قطر بهستيريا شديدة لكي يحافظ على كرسية فقط".

وتعتبر "العديد" أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزًا أساسيًا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.
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