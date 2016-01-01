عائلة بينتون تبيع حصة أقلية في سيلنكس

قالت عائلة بينتون الإيطالية اليوم الخميس إنها باعت حصة أقلية غير مباشرة في مجموعة سيلنكس الأسبانية إلى صندوقي الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة.



وباعت بينتون 5 بالمئة من صندوق استثماري معروف باسم كونكت الذي يملك 29 بالمئة من سيلنكس، على أن تذهب 2.5 بالمئة إلى كل من صندوقي الثروة السيادية.



وفي أعقاب الصفقة تبقى إديزيون، وهى الشركة الأم المملوكة لبينتون، أكبر مساهم في كونكت بحصة قدرها 55 بالمئة، في حين يملك جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة حصة 22.5 بالمئة لكل منهما.