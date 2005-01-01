الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

نوبات ارتعاش ميركل تذكي الجدل عن تسليم السلطة في ألمانيا

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت مصادر رفيعة في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن نوبات الارتعاش التي أصابتها خلال مناسبات عامة أذكت الجدل بين بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له بشأن ما إذا كان عليها أن تسلم السلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021.

وعانت ميركل (64 عاما) من ثالث نوبة ارتعاش خلال أسابيع أمس الأربعاء خلال مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا، وفي مخالفة لقواعد البروتوكول المعتادة اختارت ميركل اليوم الخميس أن تجلس بدلا من الوقوف في استقبال رئيسة وزراء الدنمرك في برلين.

ولم يبد على ميركل أي مؤشر على نوبة ارتعاش في مراسم اليوم الخميس وكانت تبتسم ابتسامة عريضة. وحرصت على الإدلاء بتصريحات تطمئن الحضور على حالتها الصحية لكنها أحجمت عن الكشف عن أي تفاصيل.

وأضافت ميركل ردا على سؤال عن صحتها خلال مؤتمر صحفي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمرك "أولا عليكم التسليم بأنني مدركة لمسؤوليات منصبي. أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتي".

وتابعت قائلة "كما أنني كشخص عادي يهمني أن أتمتع بصحة جيدة وأعتني بصحتي". ومزحت بشأن عيد ميلادها الخامس والستين الذي يحل الأسبوع المقبل قائلة إنها تدرك كل عام في عيد ميلادها أنها تتقدم في العمر.

لكن ذلك لم يمنع النقاشات والجدل في حزبها حول توقيت تسليم السلطة لخليفتها أنجريت كرامب-كارنباور.

وأكدت ميركل التي تتولى السلطة منذ عام 2005 أنها لن تترشح مجددا في انتخابات تجرى في نهاية هذه الدورة البرلمانية في 2021.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

منذ حوالي 13 ساعة

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

منذ يوم

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرّف على جوائز دوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية على منصة "الجنايات"

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

ستوديو

تعرف على سر وجود وعد البحري بالمستشفى بعد إعلان انفصالها.. فيديو

مقرر "القومي للسكان": معدل المواليد يشهد تحسنا منذ 2016

شاهد.. كلب يطارد دبا دخل في بيت صيفي بريف نيوجيرسي

تعادل سلبي بين تونس ومدغشقر بدون أهداف في الشوط الأول

ads

رياضة

مدرب الجزائر: مواجهة كوت ديفوار كانت صعبة وفريقي به 23 مقاتلا

احتفالات عارمة في الجزائر بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

جبوهو أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار والجزائر بأمم أفريقيا

جوبوهو أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار والجزائر بأمم إفريقيا

الرئيس نيوز

إحباط محاولة انقلاب جديدة في السودان

عطل فني يصيب "تويتر" حول العالم.. والشركة تحقق

مع صورة لها بـ"الحجاب".. رانيا يوسف تعتذر للشعب السعودي

"الاستعلامات" تطلق منصة إلكترونية بـ3 لغات لمواجهة "تسييس" ملف حقوق الإنسان

منوعات

خوفًا من السرطان.. 8 دول تفرض ضريبة على السكر

لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل

مليارات الدولارات من أجل لباس لمرة واحدة.. ومنظمة خيرية تعلق

"هرم ضخم" في بحر إيجة يخفي أسرارا حضارية مثيرة

كشكول

السبت.. عقد اللقاء التعريفي لمعهد العلوم الإسلامية بمنطقة الإسكندرية

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة شعبة الحديث بـ"أصول دين" أسيوط

"يونس" يتفقد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بفتيات الغردقة النموذجى

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الأول فى الأنشطة الرياضية

إسلام سياسي

إخواني منشق: الـ"فُجر" ضريبة الخصومة مع الإخوان

المسماري فور نجاته: السراج دفع أموالًا لـ"لخونة" في بنغازي

قيادي بالدعوة السلفية:هذه أسباب عدم تحالفنا مع الإخوان بعد٢٥يناير

شكاوى جديدة للجمعيات الحقوقية ضد إخوان اليمن

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. حفل لـ"هاني شنودة" بمركز طلعت حرب الثقافي

25 يوليو.. "مفهوم الشريعة" على طاولة مركز دال للأبحاث

عروض سينما وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا الجديدة

مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب الترشح لجوائزها الثقافية لعام 2019

صفحتنا ع الفيس بوك