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منوعات

خوفًا من السرطان.. 8 دول تفرض ضريبة على السكر

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
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السرطان من الأمراض الخبيثة التي تهاجم الإنسان، وإن لم يتم كشفه مبكرا يفتك بالإنسان فهو من أشرس الأمراض التي تواجه الإنسان كما يصفه الكثير من الأطباء.

مع مرور الزمن أصبح يحاوطنا السرطان من كل الاتجاهات، وبنسبة كبيرة من جانب الطعام الذي نتناوله في الوجبات الجاهزة والمشروبات المصنعة والغازية التي تتسبب في البدانة، ومن ثم التعرض لخطر الإصابة بالسرطان.

وأدركت بعض الدول حول العالم خطورة زيادة نسبة النشويات التي تتحول إلى سكر في الدم والمشروبات التي تحتوي على نسبة سكريات عالية، وقد تتسبب في أمراض مزمنة تؤدي للهلاك، ومن الأفضل الحفاظ على صحة مواطنيها بأي طريقة وحتى لو بدت للبعض أنها غريبة.

فيما يلي سنعرض الدول التي اتجهت إلى خفض السكر في منتجاتها، وبعضها لجأ إلى فرض رسوم ضريبية كبيرة على المنتجات التي تستهلك السكر لمنع المستهلكين من شرائها.

- استراليا: قامت أستراليا في 2018 بإصدار قانون بفرض 10% على المنتجات عالية السكر وبالفعل نجحت تلك الخطوة في تراجع مبيعات منتجات الكولا والمنتجات التي تحتوي على سكر بنسبة كبيرة لتراجع بنسبة 8%.

-شيلي: أصدرت قانون بزيادة الضرائب بنسبة 18% على المنتجات السكرية في عام 2014، ونجحت الحكومة في توجيه الحكومة إلى المشروبات قليلة السكر عن طريق خفض سعرها بالمقارنة بالمنتجات السكرية.

-الدنمارك: فرضت رسوم على المنتجات السكرية في ثلاثينات القرن الماضي إلا أنها تراجعت في التسعينات وقررت فرض رسوم على المنتجات التي تحتوي على نسبة دهون عالية.

-فرنسا:فرضت ضريبة على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة سكر عالية في 2016 بنسبة 3.5 %

-المجر: فرضت في 2011 ضريبة على المشروبات الغازية، وبحلول 2016 أدت تلك الضريبة إلى انخفاض استهلاك 22% من المشروبات الغازية.

- النرويج: تطبق ضريبة على المشروبات الغازية والسكريات منذ عام 1922 لدفع الاقتصاد المحلي والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أمراض البدانة.

-أيرلندا: قامت بفرض ضريبة وصلت إلى 30 على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 جرامات سكر.

- الإمارات: فرضت ضريبة بنسبة 50% على المشروبات عالية السكر و100% على السجائر بعد تقارير عديدة من وزارة الصحة.
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