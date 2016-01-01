جبوهو أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار والجزائر بأمم أفريقيا

حصل سيلفان جبوهو حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم الخميس أمام الجزائر في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرةالقدم، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري 4 3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 1.



وتألق جبوهو وأنقذ مرمى كوت ديفوار في العديد من الفرص لكنه فشل في قيادة فريقه لمباراة قبل النهائي عن طريق ركلات الترجيح.



وضرب المنتخب الجزائري موعدًا مع نظيره النيجيري في الدور قبل النهائي من المسابقة، حيث نجح المنتخب النيجيري في التأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على جنوب أفريقيا 2 1 في دور الثمانية.