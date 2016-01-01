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تكنولوجيا

شاهد.. تسريب صور Galaxy note 10

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:32 م
جريدة الدستور
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نشر موقع "جي إس إم أرينا" المختص بالهواتف الذكية، مجموعة من الصور الرسمية المسربة لأيقونة سامسونج المرتقبة، Galaxy Note 10، والتى سيتم عرضها فى المؤتمر الصحفى الرسمي لإطلاقه في أغسطس المقبل.

الصور أكدت التسريبات السابقة عن مواصفات الهاتف الجديد، الذى سيصدر فى نسختين هما Galaxy Note10 وGalaxy Note10 Pro، وهما مشابهان لبعضهما لحد كبير، إلا أن الأخير يختلف فى حجم الشاشة الأكبر وزيادة عدد الكاميرات.

وتأتى النسخة العادية بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع سوبر أموليد، والنسخة الـ Pro بشاشة قياس 6.8 بوصة، أما الهاتفان فسيحملان نفس المعالج Snapdragon 855، ونفس سعة البطارية، ولكن نسخة الـ Pro ستأتى بذاكرة داخلية أساسية سعة 256 جيجابايت، حتى سعة 1 تيرابايت.

وستستغني سامسونج عن فتحة سماعة الرأس 3.5 ميلليمتر لأول مرة فى تاريخها، وستطيح بزر Bixby الذى تبين كره الكثير من محبيها له.
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