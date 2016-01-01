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مصر

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:29 م
جريدة الدستور
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فى لفتة إنسانية وأبوية، فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أحد شباب البرنامج الرئاسى بحضور حفل زفافه تلبية لرغبته وعروسه فى حضور الرئيس حفل زفافهما، ولم يكتف الرئيس بالمشاركة فى حضور حفل الزفاف فقط، حيث وقع على عقد القران كشاهد أول، ليكون ذكرى للعروسين طوال حياتهما الزوجية.

ولاقى حضور ومشاركة الرئيس السيسى لحفل الزفاف، حالة من البهجة والسعادة لأهل وأصدقاء العروسين الذين حرصوا على تسجيل إعجابهم باللفتة الإنسانية والأبوية للرئيس السيسى، من خلال مشاركة صور من حفل الزفاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، و"تويتر"، والتعليق عليها بالثناء على مشاركة الرئيس فى حفل الزفاف وتوقيعه كشاهد أول على عقد القران.

كما حرص أصدقاء وأسرة العروسين على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت "مها البرى" والدة العريس، عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" صورة مجمعة لها ولعدد من أسرة العروسين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الحضور.

وعبر العروسان عن سعادتهما بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوقيعه على عقد القران كشاهد، وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الرئيس، ومشاركتها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
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