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عالم

أبومازن: موقفنا ثابت من كل الصفقات المشبوهة

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
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جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح فيما يتعلق بكل المشاريع والصفقات "المشبوهة" التي تحاول النيل من المشروع الوطني الفلسطيني وتصفيته، مشددا على أن ما يسمى بـ"صفقة القرن" انتهت وستفشل، وأثبتت للعالم أن الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو الاستخفاف بمصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.

وقال عباس - خلال انعقاد الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله- "إن الجانب الأمريكي وبعد كل الذي أعلن عنه، سواء فيما يتعلق بقضية القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، أو قضية الأونروا وغيرها من المواقف الأمريكية المجحفة بحق القضية الفلسطينية، لم يعد وسيطًا نزيهًا يمكن الاعتماد عليه".

وأضاف "سنتحمل وشعبنا الفلسطيني في سبيل قضيتنا الوطنية الأولى ولن نتخلى عن (الشهداء والجرحى والأسرى)"، مشيدًا بالالتفاف الشعبي الكبير الذي سطره الموظف والمواطن الفلسطيني بالصمود رغم كل الصعاب وضيق الموارد المالية، وأصر على أن المساس بالشهداء والجرحى والأسرى خط أحمر لن نقبل به إطلاقًا مهما فرض علينا من تحديات.

وبخصوص العلاقة مع إسرائيل، قال الرئيس الفلسطيني "إن اسرائيل مستمرة في نقض الاتفاقيات الموقعة بيننا برعاية دولية، وتعمل بشكل ممنهج على تدمير اتفاق أوسلو، مجددًا التأكيد على رفض القبول باستلام أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منقوصة، ونريد أموال الشعب الفلسطيني كاملة دون نقصان قرش واحد".
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