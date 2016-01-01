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رياضة

جوبوهو أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار والجزائر بأمم إفريقيا

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:21 م
جريدة الدستور
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حصل سيلفان جوبوهو حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري، وأقيمت مساء اليوم الخميس على استاد السويس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية بعد فوزه على كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة (4 - 3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وقدم جوبوهو أداء مميزا خلال المباراة وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة للمنتخب الجزائري، ليتم اختياره أفضل لاعب في اللقاء، رغم خروج المنتخب الإيفواري من البطولة الإفريقية.
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