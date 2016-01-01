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رياضة

المنتخب الجزائري يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:20 م
المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري
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تأهل المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019)، عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 3) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على استاد السويس في إطار منافسات الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.

وكان الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل (1-1)، حيث تقدمت الجزائر بهدف في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب سفيان فيجولي، ثم أدرك منتخب كوت ديفوار هدف التعادل عن طريق جوناتان كودجيا في الدقيقة 62.

بدأ المنتخب الإيفواري الشوط الأول ضاغطا من البداية حيث كاد أن يسجل ماكس جريل هدفا لكوت ديفوار من تسديدة متقنة تصدى لها ببراعة حارس المرمى الجزائرى ريس مبولحي، وبعدها بدقيقتين انطلق الإيفواري ويلفرد زاها وأرسل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكنها لم تجد أي متابعة من هجوم كوت ديفوار ليشتتها دفاع الجزائر.

وفي الدقيقة 15، بدأ منتخب "محاربو الصحراء" في شن الهجمات عن طريق يوسف بلايلي الذي أرسل كرة إلى رياض محرز ليراوغ الأخير مدافعي كوت ديفوار ويسدد كرة قوية بيساره لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى الإيفواري، ليرد منتخب "الأفيال" بهجمة منظمة شهدت انطلاقة رائعة من زاها في الجانب الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية ليقابلها ويلفريد كانون بتسديدة اصطدمت بقدم الجزائري عيسي ماندي وخرجت إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف محقق لكوت ديفوار.

وفي الدقيقة 20، نجح المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في الحصول على الكرة بعد منافسة قوية مع مدافع كوت ديفوار وصلت إلى رامي بنيساني الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومررها أرضية تابعها فيجولي بتسديدة داخل شباك كوت ديفوار، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد محرز أن يسجل الهدف الثاني بعد مراوغة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة لم تمر من دفاع كوت ديفوار.

وبعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، احتسب الحكم الإثيوبي ضربة جزاء لصالح منتخب الجزائر لكن أضاعها بونجاح بعد أن سددها قوية اصطدمت بالعارضة وخرجت خارج الملعب.

وواصلت كوت ديفوار هجماتها الخطيرة، حيث سدد جوناثان كودجا كرة قوية لكن الحارس الجزائري امبولحي تصدى للكرة بجدارة وأبعدها إلى ضربة ركنية.

وبعد ذلك ضغطت كوت ديفوارعلى الجزائر، حيث نجحت في إحراز هدف التعادل عن طريق جوناتان كودجيا في الدقيقة 62، وانتفض المنتخب الجزائري بعد هدف التعادل وشن هجمات خطيرة حيث أضاع بو نجاح هدفا في الدقيقة 66، وبعدها بدقيقتين شن المنتخب الجزائري هجمة مرتدة بتمريرة من بغداد بونجاح لرياض محرز سددها أرضية قوية مرت من تحت يد حارس كوت ديفوار لكن مدافع كوت ديفوار تصدى للكرة قبل أن تعبر خط المرمى؛ لينقذ مرماه من هدف ثاني لصالح الجزائر، وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل 1-1، ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين الذي لم يشهد أي خطورة حقيقية، ليحتكم المنتخبان بعد ذلك لركلات الترجيح التي انتهت لصالح المنتخب الجزائري بنتيجة (34).
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