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تقارير ومتابعات

من الأسباب إلى الأهداف.. تفاصيل اليوم العالمي للسكان

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر عبدالله
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تشكل مشكلة الكثافة السكانية أزمة كبيرة في أغلب المجتمعات على مستوى العالم، بسبب الزيادة الهائلة في عدد السكان خلال الأعوام الأخيرة، يجري الاحتفال باليوم العالمي للسكان في الحادي عشر من يوليو كل عام.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للسكان.

- احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان في عام 1989 لأول مرة، حيث شهد العالم بشكل مفاجئ وسريع، حدوث طفرة قوية بين عامي 1800 و2010، حيث زاد عدد سكان العالم من مليار إلى 7 مليارات ونصف المليار.

- تقوم المنظمات الدولية، خلال الاحتفال بهذا اليوم، بالتنويه بزيادة الوعي حول الحاجة إلى إيجاد الحلول المتعلقة بزيادة أعداد السكان، حيث يُستمد الإلهام لهذا اليوم عندما وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات في يوم الـ 11 من يوليو عام 1987.

- الهدف الرئيسي وراء الاحتفال بهذا اليوم، هو تركيز الانتباه على عواقب القضايا السكانية وكيفية تأثيرها على خطط وبرامج التنمية الشاملة بدول العالم، كما يجري تركيز الانتباه على إلحاحيه وأهمية قضايا السكان، حيث تعمل شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، مع الوكالات والبرامج والصناديق والهيئات التابعة لمنظوماتها، من أجل تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالسكان حول العالم.







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