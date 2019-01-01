الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الرئيسية
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
رياضة
113 دقيقة حماسية.. الأشواط الإضافية تحسم المتأهل بين الجزائر وكوت ديفوار
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:25 م
طباعة
انتهى الوقت الأصلي من مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا والنتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ ساعة و 26 دقيقة
البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
منذ يوم
مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة
منذ حوالي 8 ساعات
الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"
منذ يوم
"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا
الصور
60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا
30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين
تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا
فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية
مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا
الأكثر قراءة
موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة
منذ حوالي 6 ساعات
البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
منذ ساعة و 26 دقيقة
«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين
منذ يوم
الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"
منذ حوالي 8 ساعات
المزيد
ستوديو
ستوديو
شاهد.. اللقطات الأولى من التفجير الإرهابي في القامشلي
ستوديو
ركلات الترجيح تحسم موقعة كوت ديفوار والجزائر بدور الربع نهائي
ستوديو
صادق الصباح يعزي مروان خوري في رحيل والدته
ستوديو
تشكيل مدغشقر أمام تونس بدور ربع النهائي بأمم إفريقيا 2019
رياضة
120 دقيقة.. الجزائر وكوت ديفوار يذهبان لركلات الترجيح
منذ أقل من 5 دقائق
113 دقيقة حماسية.. الأشواط الإضافية تحسم المتأهل بين الجزائر وكوت ديفوار
منذ ثلث ساعة
تشكيل منتخب مدغشقر لمواجهة تونس في ربع نهائي أمم إفريقيا
منذ ثلث ساعة
المنتخب الوطني للخماسي الحديث يتوج بفضية بطولة العالم للناشئات
منذ ثلث ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
مقرر "حريات الصحفيين": متحدث 'الصحة' ليس فوق القانون
الرئيس نيوز
بالصور.. السيسي يشهد أداء رئيس المحكمة الدستورية "حلف اليمين"
الرئيس نيوز
"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل
الرئيس نيوز
البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
منوعات
لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل
منذ حوالي 4 ساعات
مليارات الدولارات من أجل لباس لمرة واحدة.. ومنظمة خيرية تعلق
منذ حوالي 5 ساعات
"هرم ضخم" في بحر إيجة يخفي أسرارا حضارية مثيرة
منذ حوالي 5 ساعات
إدراج مادة "بيسفينول ايه" ضمن المواد السامة
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
القصة الكاملة للطالب أحمد الطيب الذى تبناه شيخ الأزهر بعد حادث مأساوى
كشكول
لطلاب الثانوية العامة.. احصل على نتيجتك في ثلاث خطوات
كشكول
3 أجزاء لاختبارات القدرات بـ "فنون تطبيقية حلوان".. و70% نسبة النجاح
كشكول
التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة السبت والحصول عليها الأحد
إسلام سياسي
إسلام سياسي
قيادي بالدعوة السلفية:هذه أسباب عدم تحالفنا مع الإخوان بعد٢٥يناير
إسلام سياسي
الحقوقي يفضح مزاعم الإخوان الهاربين في تركيا حول شخصية أردوغان
إسلام سياسي
أيمن الظواهري يحرض ضد القوات الهندية في كشمير
إسلام سياسي
قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
الثقافة
عروض سينما وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا الجديدة
منذ حوالي 4 ساعات
مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب الترشح لجوائزها الثقافية لعام 2019
منذ حوالي 4 ساعات
"ثقافة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للسكان
منذ حوالي 5 ساعات
دار الكتب والوثائق القومية تستقبل وفدًا من المالية الكويتية
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News