السلطات اليونانية تفك لغز مقتل سوزان إيتون العالمة الأمريكية التي قتلت في مستودع

اختفت سوزان إيتون، العالمة الأمريكية المتخصصة فى شئون الأحياء، عقب ذهابها لحضور مؤتمر فى اليونان فى 2 يوليو الجارى، إلا أن السلطات اليونانية كثفت من بحثها عن العالمة الأمريكية لتعثر عليها بعد معاناة في مستودع كان يستخدمه النازيون فى جزيرة كريت باليونان لتخزين الذخيرة منذ عام 1941.



وأكدت صحيفة "الديلى ميل البريطانية " أنه تم العثور على جثة سوزان إيتون على بعد حوالى 17 دقيقة بالسيارة من موقع مؤتمرها فى منطقة تشونيا بكوليمبارى، موضحة أنه تم العثورعليها ملقاة فى شبكة الأنفاق الكهفية بالقرب من تشانيا، وأكد الأطباء أنها تعرضت للاختناق والطعن وقطع بإحدى أذنيها.





وأشارت تقارير يونانية، وفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، إلى أن الأشخاص الذين وضعوا جثة الدكتور إيتون هناك كانوا يعرفون شبكة الأنفاق جيدًا، موضحة أنه تم العثور عليها على بعد 200 قدم داخل شبكة الأنفاق، حيث نبه أحد المدنيين السلطات إلى المكان بالصدفة، حيث من الصعب الوصول إلى المكان الذى عثرت عليه بسبب وجود شجرة عند مدخلها .



