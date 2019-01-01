بالأرقام.. أهم 7 مشروعات تكرير فى مصر

تستعد وزارة البترول خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ عدد من مشروعات التكرير بالمحافظات، وفق الخطة الاستثمارية للوزارة.



ويأتى على رأس هذه المشروعات:

- مشروع وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.



- مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.



- مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالي 2.1 مليار دولار.



- مشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمنًا إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات حوالي 581 مليون دولار.



- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.5 مليار دولار.



- مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي (10-16 ألف طن سنويًا زيوت، 1-2 ألف طناسنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.



- مشروع وحدة إنتاج الأسفلت 6070 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 6070 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 79.4 مليون دولار.