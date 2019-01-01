اجتماع جديد لحسم انضمام لوكاكو إلى إنتر ميلان

شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعا بين إدارتي ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي لحسم مصير المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.



ويرغب إنتر ميلان في التعاقد مع المهاجم البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الفترة المقبلة.



وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان عقد أول اجتماعاته الرسمية مع مانشستر يونايتد للتفاوض حول التعاقد مع لوكاكو في الساعات القليلة الماضية.



وأوضحت الشبكة أن النادي الإيطالي قدم لنظيره الإنجليزي العرض المالي من حيث المقابل المادي للتعاقد مع اللاعب البلجيكي وطرق الدفع التي سيتم الاعتماد عليها.



وينتظر "النيراتزوري" رد "الشياطين الحمر" على العرض، لا سيما وأن مدربه الإيطالي الجديد أنطونيو كونتي يضعه على رأس اهتماماته في الموسم المقبل.