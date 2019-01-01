تدريبات خاصة لمهاجمي الزمالك في قبرص

قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأمير عزمي المدرب، بقيادة تدريبات خاصة للمهاجمين بالتصويب على المرمى من عدة مسافات خلال تدريب الفريق اليوم.



ويستعد الزمالك للمباراة الودية غدا الجمعة أمام فريق أمونيا القبرصي في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي.



وفي سياق اخر ركز أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق على العرضيات فى مران الحراس اليوم. وظهر الحارس عمر صلاح بصورة لافتة للنظر وتألق في التدريبات.