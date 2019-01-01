بالفيديو.. حرائق هائلة بتطوان المغربية

اندلعت حرائق كبيرة في إحدى الغابات الواقعة في جماعة عين لحصن القريبة من تطوان في المغرب، أتت على هكتارات واسعة من الأشجار.



وأكدت مصادر أن فرقة مشكلة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة والدرك الملكي والتعاون الوطني، تدخلت لإخماد الحريق المهول الذي أثار الرعب في نفوس المسافرين على مستوى الطريق الوطنية رقم 2.

