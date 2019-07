شقيقة كيم كاردشيان بالمركز الثاني.. "فوربس" تعلن الشخصيات الأعلى أجرًا لعام 2019

أعلنت مجلة فوربس قائمة الـ 100 شخصية الأعلى أجرًا فى العالم لعام 2019، وتصدرت القائمة النجمة العالمية تايلور سويفت بقيمة وصلت إلى 185 مليون دولار، فيما جاءت بالمركز الثانى كايلى جينر شقيقة كيم كاردشيان بقيمة 170 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء كاني ويست مغني الراب وزوج كيم كاردشيان بقيمة وصلت إلى 150 مليون دولار أمريكي.



أخر أعمال تايلور سويفت كان كليب "You Need To Calm Down" والذي طرحته على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" يوم 17 يونيو الماضي، واستطاع أن يحقق 77 مليون مشاهدة والأغنية هى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد لتايلور.



جدير بالذكر أن تايلور سويفت تتمتع بجماهيرية شديدة على مستوى العالم بأكمله، حيث يتابع أعمالها الملايين من الأشخاص.