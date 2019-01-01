برشلونة يدفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان

أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء اليوم الخميس أن نادي برشلونة الإسباني دفع الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو.





ودفع النادي الكتالوني المبلغ عبر تحويل مصرفي، وبصباح يوم الجمعة سيكون المبلغ في حساب أتلتيكو مدريد، وبالتالي سيكون الفرنسي الدولي حرًا في التوقيع مع برشلونة.



وفقًا للصحيفة الفرنسية دائمًا، برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس لتخفيض مبلغ الصفقة، لكن أتلتيكو طالب بإدخال سيميدو وهو ما رفضه برشلونة. وفي عرض ثانٍ اقترح برشلونة على أتلتيكو مدريد دفع كسر عقد جريزمان على أقساط مقابل 10 مليون يورو إضافية ( 130 مليون يورو) وهو ما رفضه أتلتيكو أيضًا، وأصدر عقبه البيان الذي يطعن في احترافية النادي واللاعب.



وحسب نفس المصدر أنطوان جريزمان سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم مع برشلونة، على أن يتم تقديمه يوم السبت أو الأحد أو الإثنين لكن بدون حضور جماهيري بسبب أعمال تغيير عشب أرضية ملعب “كامب نو”.