رئيس نابولي يحسم موقفه من التعاقد مع إيكاردي

نفى أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي التقارير التي ادعت لقاءه مع واندا نارا زوجه ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي “ووصفها بالهراء”، كما تطرق للحديث عن صفقة خاميس رودريجيز من ريال مدريد.



وتوصل خاميس إلى اتفاق منذ فترة طويلة على الشروط الشخصية مع نابولي، لكن ريال مدريد يواصل المطالبة بخيار البيع الدائم مقابل 42 مليون يورو، بينما يفضل النادي الإيطالي الحصول على إعارة مع خيار أو التزام بالشراء.



وقال دي لورينتيس “لراديو نابولي”: “مشكلة خاميس هي أنه يتعين علينا التفاوض مع ريال مدريد. لا نريد الاستسلام لمطالبهم الجائرة. سنرى ما سيحدده الوقت.”



وسخر الرئيس من تكهنات عقده اجتماع مع واندا للحديث عن صفقة إيكاردي، الذي أكد أنه ليس جزءًا من خطط إنتر.



مضيفًا:”هذا هراء. قابلتها منذ ثلاث سنوات ولن أقابلها مرة آخرى، لأن نابولي لا يحتاج إلى إيكاردي “.