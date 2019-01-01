كلوب يعلن تشكيلة نارية في أول مباريات ليفربول التحضيرية

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة الردز الرسمية في أول مباراة ضمن معسكر ومخطط التحضير للموسم الجديد أمام فريق ترانيمر.





وعاد لاعبو ليفربول مرة أخرى للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد بعد انقاطع تام منذ نهائي دوري أبطال أوروبا بداية شهر يونيو الماضي.



ويدخل ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب وهناك غيابات كثيرة في صفوفه بسبب عدما اكتمالها بعد لتواجد بعض اللاعبين في فترة الراحة والإجازة بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.



وأعلن يورجن كلوب عن تشكيلة ليفربول اليوم الأساسية في الشوط الأول وأيضًا البديلة التي سيدفع بها المدرب الألماني في الشوط الثاني.



تشكيلة ليفربول في الشوط الأول.



مينيوليه، كلاين، فيليبس، جوميز، لاروشي، ميلنر، تشامبرلين، لالانا، كينت، ويلسون وبرويستر.



تشكيلة ليفربول في الشوط الثاني..



جاروس، هويفر، ماتيب، جوناستون، لويس، فابينيو، جونز، وودبيرن، دونكان، جلاتزل وأوريجي.