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رياضة

زوران ماميتش يثير الجدل بمقارنة نارية بين النصر والهلال

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:08 م
الكرواتى زوران ماميتش
الكرواتى زوران ماميتش
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أثار الكرواتى زوران ماميتش، المدير الفنى السابق لنادي الهلال، الجدل، من جديد وذلك من خلال المقارنة التى عقدها بين قطبي العاصمة، الهلال والنصر.

وقال ماميتش فى تصريحات صحفية:” بعد تجربتين تدريبيتين أقولها بكل صراحة، طموح النصر أكبر بكثير من طموح الهلال، الهلاليون أشغلوا أنفسهم بالعالمي أكثر من فريقهم والأصفر استحق بطولة الدوري عن جدارة”.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الهلال مع ماميتش، في يوم 30 من شهر يناير الماضي، قادمًا من العين الإماراتي، وخاض الهلال مع ماميتش 21 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 13 مواجهة، وتعادل في 3 وخسر 5 آخرين، بنسبة نجاح لم تتخطى 60%، وأحرز لاعبو الهلال خلال الـ21 مباراة 36 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 آخرين.

في بطولة الدوري السعودي، قاد ماميتش الهلال في 10 مواجهات، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في إثنتين وخسر آخرى، بنسبة انتصارات وصلت إلى 70%.
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