أول امراة تصل لمنصب سيناتور.. قصة مرشحة الرئاسة الأمريكية التي توعدت لإسرائيل

تعهدت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، بالضغط على حكومة إسرائيل لدفعها إلى إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالات عالمية.



وقالت "وارن"، أثناء فعالية أقيمت فى ولاية نيوهامبشير، ردا على سؤال من ناشطتين يهوديتين يساريتين من منظمة "IfNotNow" عما إذا كانت ملتزمة بـ "دفع حكومة إسرائيل لإنهاء الاحتلال": "نعم، نعم، أنا معكم"، قبل أن تقوم بمصافحة الناشطتين.



وترصد "الدستور"، أبرز المعلومات عن مرشحة الرئاسة الأمريكية التي تعهدت بالضغط على إسرائيل.



- ولدت في 22 يونيو 1949 سياسية وأمريكية وسيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس، عضو في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

- درست في كلية هارفارد للحقوق وتخصصت في قسم bankruptcy law.

- تابعت الأزمة المالية 2007-2008 بحذر من عملها في لوحة المراقبة في الكونجرس حيث اشرفت على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة TARP ومستشارة خاصة لوزير الخزانة الأمريكي في مكتب الحماية المالي للمستهلك، خلال رئاسة باراك اوباما.

- في سبتمبر 2011 أعلنت وارن ترشحها لمنصب السيناتور ضد الجمهوري سكوت براونن وفازت بالانتخابات العامة في 6 نوفمبر 2012 وأصبحت أول امراة تصل لمنصب سيناتور في ولاية ماساتشوستس.

- وارن قادت الحزب الديمقراطي كقائدة للأمريكيين المتقدمين، وكانت ممن ذكرها الكثير النقاد السياسي كمرشح محتمل للرئاسة 2016.



