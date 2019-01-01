موعد مباراة فيدرر و نادال في نصف نهائي ويمبلدون

ضرب اللاعب الإسباني رافاييل نادال موعدا ناريا مع غريمه ومنافسه التقليدي السويسري روجر فيدرر في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، غدا الجمعة.



نادال المصنف الثاني عالميا تمكن من حجز مقعده في نصف النهائي بعدما تغلب بسهولة على الأمريكي سام كويري بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 7-5 و6-2 و6-2.



من جانبه نجح فيدرر في الوصول للمربع الذهبي بفضل تخطيه عقبة الياباني كي نيشيكوري، بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-1 و6-4 و6-4.

موعد وتوقيت المباراة المرتقبة بين “الفيدال” في نصف النهائي:



14:00 مساءًا بتوقيت جرينتش



16:00 مساءًا بتوقيت القاهرة



17:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة