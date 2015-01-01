إصابة 10 أشخاص من قوات حفظ السلام الأممية في مالي إثر اصطدام سيارة بلغم أرضي

أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 10 عناصر من قوات حفظ السلام الأممية، من بينهم 4 في حالة خطرة، إثر اصطدام سيارة بلغم أرضي خلال عملية لها خارج مدينة كيدال شمالي دولة مالي.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله إن بعثة الأمم المتحدة في مالي تقوم بالتحقيق في الحادث بما في ذلك حالة السيارة المحمية من الألغام، موضحا أن المصابين من قوات حفظ السلام الدولية يتلقون حاليًا العناية الطبية اللازمة.



يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع أواخر يونيو الماضي لصالح تعزيز تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي للمساعدة في معالجة حدة العنف المتصاعدة وتقوية سلطة الحكومة وسط البلاد.



وينص قرار مجلس الأمن الذي تمت الموافقة عليه ينص على إبقاء قوات حفظ السلام الأممية في مالي لدعم تنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها عام 2015.



وانتقد قرار مجلس الأمن التأخير المستمر في تنفيذ اتفاقية السلام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك "أولوية استراتيجية ثانية" للبعثة ستتضمن تسهيل تنفيذ استراتيجية شاملة تقودها مالي سياسيًا وتهدف لحماية المدنيين وتقليل العنف المحلي وتعزيز سلطة الحكومة بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في وسط البلاد.



وكانت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) قد عززت وجودها مؤخرًا في وسط البلاد وهي المنطقة التي تعاني من تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف بين الطوائف منذ عدة أشهر، وذلك من خلال افتتاح "قطاع وسط" جديد وخاصة لحماية المدنيين بشكل أفضل في هذه المنطقة.