إيسكو يستقبل طفله الأول من صديقته سارة سالامو

استقبل النجم الإسباني المتألق فرانشيسكو إيسكو لاعب نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، طفله الأول من صديقته سارة سالامو اليوم الخميس.





وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية مساء اليوم الخميس، عن استقبال نجم نادي ريال مدريد “فرانشيسكو إيسكو” الذي يبلغ من العمر 27 عامًا وصديقته سارة سالامو طفلهما الأول منذ بضعة ساعات قليلة.



وكانت علاقة فرانشيسكو إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني بدأت بالممثلة الإسبانية سارة سالامو منذ عامين في 2017، فقد وضح ذلك عندما نشر كلاهما إشارات غير واضحة عن الارتباط العاطفي بينهما.



وأكدت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذا هو الطفل الأول لنجم ملقا السابق فرانشيسكو إيسكو من صديقته سارة سالامو، وقد أعطوا الطفل اسم ثيو.



وذكرت أن فرانشيسكو إيسكو لاعب خط وسط النادي الملكي ريال مدريد، لديه بالفعل ابن أخر ولكن من صديقته السابقة فيكتوريا كالديرون..